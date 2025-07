Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing stabilisiert sich am Montagnachmittag

Boeing im Fokus

Die Aktie von Boeing hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 215,81 USD zeigte sich die Boeing-Aktie im New York-Handel zuletzt kaum verändert.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Boeing-Aktie im New York-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 215,81 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Boeing-Aktie bei 216,58 USD. Zwischenzeitlich weitete die Boeing-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 215,40 USD aus. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 215,60 USD. Zuletzt wechselten 134.048 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 10.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 218,80 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 1,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 128,92 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Boeing-Aktie mit einem Verlust von 40,26 Prozent wieder erreichen.

Boeing-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,039 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 220,33 USD je Boeing-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Boeing am 23.04.2025 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,56 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,67 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 19,50 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 16,57 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Boeing am 29.07.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Boeing-Anleger Experten zufolge am 05.08.2026 werfen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Boeing 2025 einen Verlust in Höhe von -1,256 USD ausweisen wird.

