Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Freitagnachmittag leichter

Der Boeing-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 04:22 Uhr verlor das Papier 1,7 Prozent auf 131,88 EUR. Die Boeing-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 131,88 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 134,40 EUR. Bisher wurden heute 4.154 Boeing-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.11.2021 bei 206,60 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Boeing-Aktie somit 36,17 Prozent niedriger. Bei 108,76 EUR fiel das Papier am 14.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 21,26 Prozent würde die Boeing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Boeing-Aktie wird bei 236,00 USD angegeben.

Boeing veröffentlichte am 27.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,37 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 16.681,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16.998,00 USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 26.10.2022 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Boeing rechnen Experten am 25.10.2023.

In der Bilanz 2022 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,525 USD je Boeing-Aktie stehen.

