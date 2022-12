Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Mittwochvormittag mit roter Tendenz

Das Papier von Boeing gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:22 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 170,44 EUR abwärts. Die Boeing-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 170,44 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 170,44 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 145 Boeing-Aktien umgesetzt.

Am 18.01.2022 erreichte der Anteilsschein mit 202,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,62 Prozent. Am 14.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 108,76 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 56,71 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 197,50 USD.

Boeing ließ sich am 26.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -6,18 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,60 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Boeing 15.956,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15.278,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Boeing am 25.01.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Verlust in Höhe von -7,834 USD je Boeing-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Experten sehen bei Boeing-Aktie Potenzial

Boeing-Aktie profitiert: US-Kongress angeblich mit Vorschlag zur Rettung der Boeing 737 Max 10

Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co.

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com