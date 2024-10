Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tendiert am Dienstagnachmittag seitwärts

Aktie im Blick

Die Aktie von Boeing zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Bei der Boeing-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 155,89 USD.

Die Boeing-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 155,89 USD an der Tafel. Bei 156,67 USD erreichte die Boeing-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die höchsten Verluste verbuchte die Boeing-Aktie bis auf 155,09 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 155,99 USD. Bisher wurden heute 95.106 Boeing-Aktien gehandelt.

Bei 267,54 USD erreichte der Titel am 22.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 71,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 149,49 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 4,11 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Boeing-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 238,86 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Boeing am 31.07.2024. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,33 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,25 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Boeing in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 14,61 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16,87 Mrd. USD im Vergleich zu 19,75 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 23.10.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Boeing-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 22.10.2025.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 10,73 USD je Boeing-Aktie.

