Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

08.12.23 16:08 Uhr

Die Aktie von Boeing zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Boeing-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 239,91 USD.

Um 15:52 Uhr stieg die Boeing-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 239,91 USD. Den Tageshöchststand markierte die Boeing-Aktie bei 240,82 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 237,44 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 214.131 Boeing-Aktien. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 243,02 USD. Dieser Kurs wurde am 02.08.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Boeing-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.10.2023 bei 176,25 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Boeing-Aktie bei 254,13 USD. Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Boeing am 25.10.2023 vor. Das EPS lag bei -3,26 USD. Ein Jahr zuvor waren -6,18 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Boeing mit einem Umsatz von insgesamt 18.104,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.956,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 13,46 Prozent gesteigert. Boeing wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 31.01.2024 vorlegen. Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Boeing 2023 einen Verlust in Höhe von -6,109 USD ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie Pluszeichen in New York: Dow Jones mittags auf grünem Terrain Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones beendet den Mittwochshandel im Minus Optimismus in New York: Dow Jones am Mittwochnachmittag in der Gewinnzone

