Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Mittag behauptet

Aktien in diesem Artikel Boeing 201,85 EUR

2,31% Charts

News

Analysen

Die Boeing-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 11:56 Uhr bei 202,65 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Boeing-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 202,65 EUR. In der Spitze büßte die Boeing-Aktie bis auf 201,25 EUR ein. Bei 201,95 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Bisher wurden heute 1.280 Boeing-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 205,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.02.2023). Gewinne von 1,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 108,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.06.2022). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Boeing-Aktie 46,41 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Boeing-Aktie bei 241,20 USD.

Boeing ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,27 USD. Im Vorjahresquartal waren -2,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 17.921,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 28,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13.991,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.07.2023 veröffentlicht.

Laut Analysten dürfte Boeing im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -1,581 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

NYSE-Titel Boeing-Aktie schließt leichter: Pannenserie bei Boeings Langstreckenjet 787 Dreamliner geht weiter

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

NYSE-Titel Boeing-Aktie fester: 'Starliner' erlebt erneuten Rückschlag

Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co.

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com