Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tendiert am Nachmittag nordwärts

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Boeing. Im New York-Handel gewannen die Boeing-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Boeing zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 184,40 USD. Die Boeing-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 184,51 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 184,20 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 99.608 Boeing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 22.12.2023 auf bis zu 267,54 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Boeing-Aktie 45,09 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.04.2024 bei 159,71 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Boeing-Aktie derzeit noch 13,39 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Boeing-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Analysten bewerten die Boeing-Aktie im Durchschnitt mit 239,71 USD.

Boeing gewährte am 24.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,56 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,69 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 16,57 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 7,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boeing 17,92 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 31.07.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Boeing-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 23.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -1,170 USD je Boeing-Aktie.

