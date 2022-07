Boeing Aktie News: Bullen treiben Boeing am Dienstagnachmittag an

Die Boeing-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12.07.2022 16:22:01 Uhr in Grün und gewann 5,5 Prozent auf 141,76 EUR. In der Spitze gewann die Boeing-Aktie bis auf 142,18 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 134,82 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.955 Boeing-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 16.11.2021 auf bis zu 206,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Boeing-Aktie. Am 14.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 108,76 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Boeing-Aktie mit einem Verlust von 30,34 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Boeing-Aktie im Durchschnitt mit 249,00 USD.

Am 27.04.2022 hat Boeing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,75 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Boeing ein Ergebnis je Aktie von -1,53 USD vermeldet. Umsatzseitig standen 13.991,00 USD in den Büchern – ein Minus von 8,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boeing 15.217,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.07.2022 veröffentlicht. Schätzungsweise am 26.07.2023 dürfte Boeing die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Boeing 2022 einen Verlust in Höhe von -0,811 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Boeing-Aktie tiefer: CEO stellt aufgrund von Problemen Zukunft der 737 Max 10 in Frage

Juni 2022: Analysten sehen Potenzial bei Boeing-Aktie

Boeing-Aktie gewinnt dennoch: Weniger Flugzeugbestellungen im Mai

Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com