Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Boeing. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,3 Prozent auf 199,01 USD.

Das Papier von Boeing gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 2,3 Prozent auf 199,01 USD abwärts. Bei 198,72 USD markierte die Boeing-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 200,90 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 440.558 Boeing-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.06.2025 bei 218,80 USD. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 9,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 128,92 USD. Mit Abgaben von 35,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,039 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 220,33 USD an.

Boeing ließ sich am 23.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,16 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,56 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 19,50 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 16,57 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.07.2025 erfolgen.

Analysten gehen davon aus, dass Boeing 2025 einen Verlust in Höhe von -1,289 USD je Aktie ausweisen dürften.

