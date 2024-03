Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing schiebt sich am Donnerstagmittag vor

Notierung im Blick

Die Aktie von Boeing zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Boeing-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 167,20 EUR.

Um 12:03 Uhr konnte die Aktie von Boeing zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,4 Prozent auf 167,20 EUR. In der Spitze gewann die Boeing-Aktie bis auf 167,88 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 167,36 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 4.008 Boeing-Aktien umgesetzt.

Am 15.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 243,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 31,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 166,22 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,59 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Boeing-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,334 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Boeing 0,000 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 264,13 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Boeing am 31.01.2024. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,47 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -1,75 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,20 Prozent auf 22.018,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19.980,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Boeing am 24.04.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,78 USD je Aktie in den Boeing-Büchern.

