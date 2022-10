Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag gesucht

Die Boeing-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 136,84 EUR. In der Spitze gewann die Boeing-Aktie bis auf 139,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 136,02 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 6.069 Boeing-Aktien.

Am 16.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 206,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 33,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 108,76 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 25,82 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 204,40 USD an.

Am 27.07.2022 hat Boeing die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Boeing hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,37 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,40 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 16.681,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 1,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16.998,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Boeing-Bilanz für Q3 2022 wird am 26.10.2022 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 25.10.2023.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,706 USD je Boeing-Aktie belaufen.

