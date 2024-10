Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing fällt am Montagnachmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Boeing gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Boeing-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 2,8 Prozent auf 146,80 USD.

Die Boeing-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 2,8 Prozent auf 146,80 USD nach. Die Abwärtsbewegung der Boeing-Aktie ging bis auf 146,04 USD. Mit einem Wert von 149,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 249.997 Boeing-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (267,54 USD) erklomm das Papier am 22.12.2023. Gewinne von 82,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2024 Kursverluste bis auf 146,04 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Boeing-Aktie derzeit noch 0,52 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten Boeing-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 223,14 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Boeing am 31.07.2024. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,25 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 14,61 Prozent auf 16,87 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19,75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 22.10.2025.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -6,700 USD je Boeing-Aktie.

