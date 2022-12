Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Mittag mit Abschlägen

Die Aktie verlor um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 175,58 EUR. Die Abwärtsbewegung der Boeing-Aktie ging bis auf 175,58 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 175,82 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.260 Boeing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 202,00 EUR markierte der Titel am 18.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 108,76 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 61,44 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 202,50 USD je Boeing-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Boeing am 26.10.2022. Das EPS lag bei -6,18 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,60 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Boeing im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,44 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15.956,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 15.278,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 25.01.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten gehen davon aus, dass Boeing 2022 einen Verlust in Höhe von -7,925 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Boeing-Aktie stärker: United Airlines erwirbt mindestens 100 Dreamliner - Absatzplus im November

Boeing-Aktie springt an: Air India plant offenbar Rekordbestellung bei Airbus und Boeing - Airbus-Aktie freundlich

Boeing-Aktie tiefer: Letzte Boeing 747-Maschine wird ausgeliefert

Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com