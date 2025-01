So bewegt sich Boeing

Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Donnerstagnachmittag gefragt

16.01.25 16:08 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Boeing. Zuletzt konnte die Aktie von Boeing zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 167,56 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,8 Prozent auf 167,56 USD. Den Tageshöchststand markierte die Boeing-Aktie bei 167,90 USD. Bei 166,79 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 110.725 Boeing-Aktien. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (217,53 USD) erklomm das Papier am 25.01.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,82 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 137,07 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.11.2024). Abschläge von 18,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Nachdem Boeing seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 206,33 USD. Am 23.10.2024 lud Boeing zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -9,97 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2,70 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,46 Prozent zurück. Hier wurden 17,84 Mrd. USD gegenüber 18,10 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.01.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Boeing rechnen Experten am 04.02.2026. Laut Analysten dürfte Boeing im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -16,067 USD einfahren. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie Dow Jones aktuell: Dow Jones bewegt sich zum Handelsende im Plus Zuversicht in New York: Dow Jones-Börsianer greifen am Mittwochmittag zu Handel in New York: Letztendlich Pluszeichen im Dow Jones

