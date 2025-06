Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Boeing. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 201,68 USD zu.

Um 15:52 Uhr sprang die Boeing-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 201,68 USD zu. Bei 201,68 USD erreichte die Boeing-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 200,57 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Boeing-Aktien beläuft sich auf 257.173 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 10.06.2025 auf bis zu 218,80 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Boeing-Aktie 8,49 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 128,92 USD ab. Mit einem Kursverlust von 36,08 Prozent würde die Boeing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,039 USD. Im Vorjahr erhielten Boeing-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 220,33 USD je Boeing-Aktie an.

Boeing gewährte am 23.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Boeing in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,67 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 19,50 Mrd. USD im Vergleich zu 16,57 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 23.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Boeing veröffentlicht werden.

2025 dürfte Boeing einen Verlust von -1,289 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Israel-Iran-Eskalation dämpft Stimmung an der Wall Street - Dow Jones und NASDAQ schließen in Rot

Boeing-Aktie im Minus: Weiter Ursachensuche des Flugzeugunglücks in Indien - Flugdatenschreiber gefunden

Aktien von Boeing und GE Aerospace knicken ein: Boeing-Flieger mit über 240 Insassen in Indien abgestürzt