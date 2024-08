Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing schiebt sich am Nachmittag vor

Aktienentwicklung

Die Aktie von Boeing gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Boeing zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 177,73 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Boeing-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 177,73 USD. Bei 178,11 USD markierte die Boeing-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 176,34 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 164.427 Boeing-Aktien.

Am 22.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 267,54 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 50,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 159,71 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.04.2024). Mit einem Kursverlust von 10,14 Prozent würde die Boeing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Boeing-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Boeing 0,000 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 239,57 USD.

Am 31.07.2024 äußerte sich Boeing zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,33 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boeing -0,25 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Boeing mit einem Umsatz von insgesamt 16,87 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 14,61 Prozent verringert.

Die Boeing-Bilanz für Q3 2024 wird am 23.10.2024 erwartet.

2024 dürfte Boeing einen Verlust von -4,046 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

