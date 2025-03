Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Montagnachmittag mit Kurseinbußen

So entwickelt sich Boeing

Die Aktie von Boeing gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Boeing-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 160,66 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,7 Prozent auf 160,66 USD. In der Spitze büßte die Boeing-Aktie bis auf 160,32 USD ein. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 161,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 160.817 Boeing-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.08.2024 bei 196,93 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,58 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.11.2024 bei 137,07 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,68 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie.

Zuletzt erhielten Boeing-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,071 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 208,00 USD für die Boeing-Aktie.

Am 28.01.2025 hat Boeing die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -5,46 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boeing -0,04 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Boeing 15,24 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 30,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 22,02 Mrd. USD umgesetzt worden.

Boeing dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 23.04.2025 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Boeing 2025 einen Verlust in Höhe von -1,133 USD ausweisen wird.

