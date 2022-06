Boeing Aktie News: Anleger greifen bei Boeing am Freitagnachmittag zu

Das Papier von Boeing legte um 17.06.2022 16:22:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,4 Prozent auf 129,46 EUR. Die Boeing-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 129,76 EUR aus. Bei 126,88 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9.065 Boeing-Aktien umgesetzt.

Am 26.06.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 210,50 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 38,50 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.06.2022 bei 108,76 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Boeing-Aktie wird bei 252,50 USD angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Boeing am 27.04.2022. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,75 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,53 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,06 Prozent auf 13.991,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.217,00 USD in den Büchern gestanden.

Boeing wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 27.07.2022 vorlegen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,65 USD je Boeing-Aktie.

