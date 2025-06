Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing fällt am Mittwochnachmittag

Boeing im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 199,43 USD.

Die Boeing-Aktie musste um 15:52 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 199,43 USD. Bei 198,33 USD markierte die Boeing-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 198,92 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Boeing-Aktien beläuft sich auf 206.563 Stück.

Bei 218,80 USD erreichte der Titel am 10.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Boeing-Aktie. Bei einem Wert von 128,92 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit Abgaben von 35,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Boeing-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,039 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 218,40 USD je Boeing-Aktie aus.

Boeing ließ sich am 23.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 USD gegenüber -0,56 USD im Vorjahresquartal verkündet. Boeing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19,50 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 16,57 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Boeing am 23.07.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Boeing-Verlust in Höhe von -1,221 USD je Aktie aus.

