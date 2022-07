Boeing Aktie News: Boeing tendiert am Montagvormittag schwächer

Das Papier von Boeing gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 18.07.2022 09:22:00 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 146,90 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Boeing-Aktie bis auf 146,12 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 147,42 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 125 Boeing-Aktien umgesetzt.

Am 16.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 206,00 EUR an. Mit einem Zuwachs von 28,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.05.2022 (109,60 EUR). Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 34,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 240,80 USD je Boeing-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Boeing am 27.04.2022. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,75 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,53 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,06 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 13.991,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.217,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Boeing am 27.07.2022 präsentieren. Boeing dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 26.07.2023 präsentieren.

2022 dürfte Boeing einen Verlust von -1,018 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

