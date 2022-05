Boeing Aktie News: Boeing schiebt sich am Freitagmittag vor

Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 20.05.2022 12:22:00 Uhr 2,4 Prozent auf 122,44 EUR. Die Boeing-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 123,42 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 120,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.161 Boeing-Aktien.

Am 03.06.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 211,50 EUR. Gewinne von 42,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 19.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 117,50 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 264,29 USD aus.

Am 27.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,75 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -1,53 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,06 Prozent auf 13.991,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15.217,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Boeing am 27.07.2022 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,72 USD je Boeing-Aktie.

