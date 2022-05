Boeing Aktie News: Boeing am Nachmittag auf rotem Terrain

Das Papier von Boeing befand sich um 20.05.2022 16:22:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,9 Prozent auf 117,22 EUR ab. In der Spitze büßte die Boeing-Aktie bis auf 116,64 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 120,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 7.450 Boeing-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.06.2021 bei 211,50 EUR. 44,58 Prozent Plus fehlen der Boeing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 116,64 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.05.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 264,29 USD aus.

Boeing ließ sich am 27.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,75 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,53 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 13.991,00 USD in den Büchern – ein Minus von 8,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boeing 15.217,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Boeing-Bilanz für Q2 2022 wird am 27.07.2022 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,72 USD je Boeing-Aktie.

