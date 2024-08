Aktienkurs im Fokus

Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tendiert am Dienstagnachmittag tiefer

20.08.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Boeing gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,5 Prozent auf 175,06 USD.

Die Boeing-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 2,5 Prozent bei 175,06 USD. Das bisherige Tagestief markierte Boeing-Aktie bei 174,75 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 176,49 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 168.089 Boeing-Aktien. Am 22.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 267,54 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 34,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 159,71 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 8,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. 2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 239,57 USD je Boeing-Aktie an. Boeing gewährte am 31.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,33 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,25 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 14,61 Prozent auf 16,87 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden. Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2024 veröffentlicht. In der Boeing-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -4,101 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie Zuversicht in New York: Dow Jones zum Ende des Montagshandels auf grünem Terrain Börse New York: Dow Jones präsentiert sich nachmittags fester Börse New York: Dow Jones mit positivem Vorzeichen

