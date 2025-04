Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag auf rotem Terrain

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,7 Prozent auf 157,55 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr fiel die Boeing-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,7 Prozent auf 157,55 USD ab. Die Boeing-Aktie sank bis auf 157,00 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 160,00 USD. Zuletzt wurden via New York 152.269 Boeing-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2024 markierte das Papier bei 196,93 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,00 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 128,92 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 18,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,041 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 204,60 USD an.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Boeing am 28.01.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -5,46 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 15,24 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 30,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22,02 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Boeing wird am 23.04.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Boeing rechnen Experten am 29.04.2026.

2025 dürfte Boeing einen Verlust von -1,334 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

