Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag mit KursVerlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Boeing. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 206,95 USD.

Die Boeing-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 206,95 USD. Der Kurs der Boeing-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 206,20 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 206,60 USD. Zuletzt wurden via New York 94.528 Boeing-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.05.2025 bei 209,65 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 128,92 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 37,70 Prozent würde die Boeing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Boeing-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,039 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Boeing 0,000 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 207,17 USD.

Boeing ließ sich am 23.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,16 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boeing -0,56 USD je Aktie generiert. Boeing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19,50 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 16,57 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Boeing wird am 23.07.2025 gerechnet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,199 USD je Boeing-Aktie in den Büchern stehen.

