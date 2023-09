Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Vormittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Boeing. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im AMEX-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 202,42 USD.

Um 22:15 Uhr fiel die Boeing-Aktie. Im AMEX-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 202,42 USD ab. Die Boeing-Aktie gab in der Spitze bis auf 202,32 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 205,34 USD. Über AMEX wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.697 Boeing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 242,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,55 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 01.10.2022 auf bis zu 120,99 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Boeing-Aktie wird bei 244,33 USD angegeben.

Am 26.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,82 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,37 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19.751,00 USD – ein Plus von 18,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boeing 16.681,00 USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.10.2023 erfolgen.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -3,060 USD je Boeing-Aktie.

