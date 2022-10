Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Vormittag auf rotem Terrain

Die Boeing-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 142,86 EUR. Im Tief verlor die Boeing-Aktie bis auf 142,86 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 142,86 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 90 Boeing-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.11.2021 bei 206,60 EUR. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 30,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 108,76 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,35 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 204,40 USD aus.

Am 27.07.2022 hat Boeing die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,37 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,86 Prozent auf 16.681,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16.998,00 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.10.2022 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Boeing rechnen Experten am 25.10.2023.

Laut Analysten dürfte Boeing im Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -1,854 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

United Airlines-Aktie steigt: United Airlines plant wohl den Kauf von 100 Langstreckenjets

Lufthansa-Aktie höher: Lufthansa-Chef zeigt sich optimistisch für kommendes Jahr - Pilotengewerkschaft ruft bei Eurowings zu Streik auf

Boeing-Aktie dennoch schwächer: Boeing im September mit mehr Auslieferungen

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com