Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Boeing am Montagnachmittag ins Plus

Um 04:22 Uhr ging es für das Boeing-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 168,64 EUR. Die Boeing-Aktie legte bis auf 170,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 168,20 EUR. Bisher wurden heute 2.047 Boeing-Aktien gehandelt.

Am 19.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 202,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 16,76 Prozent Plus fehlen der Boeing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 108,76 EUR am 14.06.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Boeing-Aktie derzeit noch 55,06 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 204,17 USD an.

Am 26.10.2022 legte Boeing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -6,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Boeing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15.956,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15.278,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 25.01.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Boeing veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Boeing-Verlust in Höhe von -7,834 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

