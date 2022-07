Boeing Aktie News: Boeing präsentiert sich am Mittag fester

Die Aktie legte um 22.07.2022 12:04:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 158,68 EUR zu. Bei 158,70 EUR markierte die Boeing-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 156,82 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.241 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 16.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 206,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 23,19 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 108,76 EUR. Dieser Wert wurde am 14.06.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 45,90 Prozent würde die Boeing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 234,75 USD für die Boeing-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Boeing am 27.04.2022. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,75 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -1,53 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 13.991,00 USD in den Büchern – ein Minus von 8,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boeing 15.217,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.07.2022 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 26.07.2023.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Boeing 2022 einen Verlust in Höhe von -1,079 USD ausweisen wird.

