Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing wird am Vormittag ausgebremst

Die Boeing-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 141,00 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Boeing-Aktie bei 141,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 141,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10 Boeing-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.11.2021 bei 206,60 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Boeing-Aktie somit 31,75 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 108,76 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.06.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie.

Analysten bewerten die Boeing-Aktie im Durchschnitt mit 236,00 USD.

Boeing ließ sich am 27.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,37 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Boeing in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,86 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16.681,00 USD im Vergleich zu 16.998,00 USD im Vorjahresquartal.

Boeing dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 26.10.2022 präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Boeing-Verlust in Höhe von -1,401 USD je Aktie aus.

