Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing zieht am Vormittag an

Um 09:06 Uhr ging es für das Boeing-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 184,40 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Boeing-Aktie bisher bei 184,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 181,68 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 90 Boeing-Aktien umgesetzt.

Am 14.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 205,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 10,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.06.2022 (108,76 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 69,55 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 235,67 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Boeing am 25.01.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,75 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -7,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Boeing in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 19.980,00 USD im Vergleich zu 14.793,00 USD im Vorjahresquartal.

Am 26.04.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Boeing-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,004 USD fest.

