Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag mit roter Tendenz

Die Aktie von Boeing gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 171,14 USD.

Die Boeing-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 171,14 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Boeing-Aktie bis auf 170,95 USD. Bei 173,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 198.989 Boeing-Aktien.

Bei 267,54 USD erreichte der Titel am 22.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 56,33 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 26.04.2024 auf bis zu 159,71 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 6,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten Boeing-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 248,29 USD an.

Am 24.04.2024 legte Boeing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,56 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,54 Prozent auf 16,57 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Boeing 17,92 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.07.2024 veröffentlicht.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,657 USD je Boeing-Aktie.

