Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing verliert am Nachmittag

So bewegt sich Boeing

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,1 Prozent auf 184,39 USD ab.

Die Boeing-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 184,39 USD. Die Abwärtsbewegung der Boeing-Aktie ging bis auf 184,19 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 185,62 USD. Zuletzt wurden via New York 103.826 Boeing-Aktien umgesetzt.

Am 22.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 267,54 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Boeing-Aktie mit einem Kursplus von 45,09 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.04.2024 bei 159,71 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,38 Prozent.

Boeing-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 239,71 USD an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Boeing am 24.04.2024. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,56 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,69 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Boeing in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,54 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16,57 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 17,92 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 31.07.2024 erwartet.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,090 USD je Boeing-Aktie stehen.

