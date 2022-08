Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing verteuert sich am Nachmittag

Die Boeing-Aktie konnte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 168,00 EUR. Die Boeing-Aktie legte bis auf 170,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 169,02 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 6.656 Boeing-Aktien.

Am 16.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 206,60 EUR an. Gewinne von 18,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 14.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 108,76 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 54,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 236,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Boeing am 27.07.2022. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,37 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von 0,40 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,86 Prozent auf 16.681,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 16.998,00 USD gelegen.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 26.10.2022 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -1,357 USD je Aktie in den Boeing-Büchern.

Redaktion finanzen.net

