Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing macht am Montagnachmittag Boden gut

27.01.25 16:08 Uhr

Die Aktie von Boeing zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Boeing-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 177,84 USD.

Das Papier von Boeing konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,0 Prozent auf 177,84 USD. Der Kurs der Boeing-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 178,04 USD zu. Mit einem Wert von 175,55 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 172.628 Boeing-Aktien gehandelt. Am 02.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 214,57 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,65 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Boeing-Aktie. Am 16.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 137,07 USD ab. Mit einem Kursverlust von 22,93 Prozent würde die Boeing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Boeing-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,010 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 207,17 USD. Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Boeing am 23.10.2024. Das EPS lag bei -9,97 USD. Ein Jahr zuvor waren -2,70 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,46 Prozent auf 17,84 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Boeing 18,10 Mrd. USD umgesetzt. Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 28.01.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 04.02.2026. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Boeing einen Verlust von -16,927 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie Freitagshandel in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsende Abschläge Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones in der Verlustzone Boeing mit neuen Milliardenabschreibungen und sechstem Verlustjahr - Aktie schwächer

