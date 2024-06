Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing gewinnt am Donnerstagnachmittag

Boeing im Fokus

Die Aktie von Boeing gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Boeing-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 179,80 USD.

Um 15:52 Uhr sprang die Boeing-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 179,80 USD zu. Die Boeing-Aktie zog in der Spitze bis auf 180,16 USD an. Bei 178,91 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 97.333 Boeing-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (267,54 USD) erklomm das Papier am 22.12.2023. 48,80 Prozent Plus fehlen der Boeing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 159,71 USD ab. Abschläge von 11,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Boeing-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Boeing 0,000 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 239,71 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Boeing am 24.04.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,56 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,69 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,54 Prozent zurück. Hier wurden 16,57 Mrd. USD gegenüber 17,92 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 24.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,128 USD je Boeing-Aktie stehen.

