Boeing Aktie News: Boeing macht am Vormittag Boden gut

Die Boeing-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 27.07.2022 09:22:00 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 156,18 EUR. In der Spitze gewann die Boeing-Aktie bis auf 156,18 EUR. Mit einem Wert von 156,18 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 130 Boeing-Aktien umgesetzt.

Bei 206,60 EUR markierte der Titel am 16.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,40 Prozent hinzugewinnen. Bei 108,76 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Boeing-Aktie mit einem Verlust von 43,60 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 234,75 USD.

Am 27.04.2022 äußerte sich Boeing zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,75 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boeing -1,53 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 13.991,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 8,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.217,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.10.2022 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Boeing einen Verlust von -1,079 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

