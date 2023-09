Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Donnerstagnachmittag in Rot

Kursentwicklung

Die Aktie von Boeing gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Boeing befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,3 Prozent auf 194,95 USD ab.

Die Boeing-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,3 Prozent auf 194,95 USD ab. In der Spitze büßte die Boeing-Aktie bis auf 193,70 USD ein. Bei 193,70 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 64.543 Boeing-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.08.2023 bei 243,02 USD. Gewinne von 24,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 120,99 USD. Dieser Wert wurde am 01.10.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 244,33 USD für die Boeing-Aktie aus.

Am 26.07.2023 legte Boeing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Boeing hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,82 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,37 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 19.751,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16.681,00 USD umgesetzt.

Die Boeing-Bilanz für Q3 2023 wird am 25.10.2023 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -3,277 USD je Boeing-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Mittwochshandel in New York: Börsianer lassen Dow Jones zum Start des Mittwochshandels steigen

Schwacher Handel in New York: Dow Jones verbucht zum Start Abschläge

Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Boeing eingebracht