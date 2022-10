Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Freitagvormittag mit roten Vorzeichen

Um 09:22 Uhr ging es für die Boeing-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,0 Prozent auf 139,58 EUR. Die Boeing-Aktie sank bis auf 139,58 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 139,58 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 87 Boeing-Aktien umgesetzt.

Bei 206,60 EUR markierte der Titel am 16.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 32,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 108,76 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Boeing-Aktie mit einem Verlust von 28,34 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 204,40 USD.

Am 26.10.2022 legte Boeing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -6,18 USD gegenüber -0,60 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 15.956,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15.278,00 USD umgesetzt worden waren.

Am 25.01.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Boeing veröffentlicht werden.

Analysten gehen davon aus, dass Boeing 2022 einen Verlust in Höhe von -4,894 USD je Aktie ausweisen dürften.

