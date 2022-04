Boeing Aktie News: Boeing gewinnt am Freitagmittag an Fahrt

Die Boeing-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 145,86 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Boeing-Aktie bei 148,32 EUR. Bei 147,86 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 2.342 Boeing-Aktien den Besitzer.

Bei 211,50 EUR markierte der Titel am 03.06.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 31,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 139,16 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,81 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 264,29 USD je Boeing-Aktie an.

Boeing ließ sich am 27.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,75 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,53 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,06 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 13.991,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.217,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 27.07.2022 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 6,03 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

