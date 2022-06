Boeing Aktie News: Boeing am Nachmittag leichter

Die Aktie notierte um 29.06.2022 16:22:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,4 Prozent auf 130,90 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Boeing-Aktie bei 129,60 EUR. Bei 132,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 6.971 Boeing-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 206,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.11.2021). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 36,64 Prozent. Am 14.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 108,76 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Boeing-Aktie 20,36 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 249,00 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Boeing am 27.04.2022. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,75 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,53 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 13.991,00 USD – eine Minderung von 8,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 15.217,00 USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Boeing am 27.07.2022 vorlegen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,62 USD je Boeing-Aktie belaufen.

