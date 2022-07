Boeing Aktie News: Boeing verliert am Freitagmittag

Um 29.07.2022 12:22:00 Uhr ging es für die Boeing-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 155,78 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Boeing-Aktie bis auf 155,22 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 156,74 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.432 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 16.11.2021 markierte das Papier bei 206,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 24,60 Prozent Plus fehlen der Boeing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.06.2022 (108,76 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 236,00 USD.

Boeing veröffentlichte am 27.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Boeing hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,37 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,40 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,86 Prozent auf 16.681,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Boeing 16.998,00 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Boeing am 26.10.2022 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Boeing im Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -1,491 USD einfahren.

