Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Boeing gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Boeing-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 2,1 Prozent auf 153,05 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,1 Prozent auf 153,05 USD. In der Spitze büßte die Boeing-Aktie bis auf 151,25 USD ein. Bei 154,78 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 277.550 Boeing-Aktien umgesetzt.

Am 22.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 267,54 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 74,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie. Am 30.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 151,25 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 1,18 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten Boeing-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Boeing-Aktie bei 239,57 USD.

Boeing ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,33 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -0,25 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Boeing in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 14,61 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16,87 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 19,75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 23.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Boeing veröffentlicht werden.

2024 dürfte Boeing einen Verlust von -4,889 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

