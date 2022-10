Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing fällt am Mittag

Die Boeing-Aktie notierte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 143,00 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Boeing-Aktie bis auf 143,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 143,64 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.283 Boeing-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 206,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.11.2021). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Boeing-Aktie mit einem Kursplus von 30,78 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 14.06.2022 Kursverluste bis auf 108,76 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 31,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 204,40 USD an.

Am 26.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -6,18 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -0,60 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15.278,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15.956,00 USD ausgewiesen.

Am 25.01.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Boeing veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Boeing-Verlust in Höhe von -5,684 USD je Aktie aus.

