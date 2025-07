Börse Frankfurt-News: ETFs: "Tech is back"

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Es wird weiter fleißig gekauft. Und das querbeet über alle Aktienmärkte. Besonders beliebt als Branchen-ETFs ist der Technologiesektor.

8. Juli 2025. Die neuen Rekordstände der US-amerikanischen Aktienmärkten beflügeln den Handel mit Exchange Traded Funds (ETF) auf Xetra und an der Börse Frankfurt. "Es ist viel los, mehr als in den vergangenen Wochen", sagt Frank Mohr von der Société Générale. Der ETF-Händler berichtet von "großen Volumina" und einem deutlichen Kaufüberhang von fast zwei Dritteln. Im Fokus standen zu Monatsbeginn wie so oft die globalen Indizes wie der iShares Core MSCI World (IE00B4L5Y983). Die weltweit investierten Indexfonds sind bei privaten Anlegerinnen und Anlegern sehr beliebt und werden zum Monatswechsel vermehrt über Sparpläne gehandelt.

USA, Europa und Emerging Markets: Überall wird zugegriffen

Auch amerikanische Aktien-ETFs wie der BNP Paribas Easy S&P 500 (FR0011550185) sind stark nachgefragt. Bei den europäischen Indexfonds ist der prozentuale Anteil am Gesamtumsatz laut Mohr sogar "außerordentlich groß". Favorisiert werden der iShares Core MSCI Europe (IE00B4K48X80) und verschiedene Varianten des STOXX Europe 600 (LU0908500753; DE0002635307).

Moritz Kretschmann von Lang & Schwarz berichtet von regen Käufen des Deka MSCI Europe (DE000ETFL284). Die zuletzt recht starke Nachfrage nach ETFs auf die DAX-Familie hat sich dagegen etwas abgeschwächt. Weiterhin beliebt sind die Emerging Markets. Mohr sieht ein deutlich gestiegenes Interesse und nennt als Beispiel den iShares MSCI Emerging Markets (IE00B0M63177).

Technologie-ETFs dominieren

Die neuen Rekordmarken des Nasdaq 100 spiegeln sich in den Umsätze der Branchen-ETFs wider. "Tech is back" beschreibt Mohr die aktuelle Lage. Mit einem Umsatzanteil von 45 Prozent ist Technologie das klar dominierende Segment. Besonders beliebt: Der Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C (IE00BGV5VN51), der Amundi MSCI World Information Technology (LU0533033667) und der iShares Digital Security (IE00BG0J4C88). Alle drei Produkte haben sich vom April-Tief deutlich erholt, die alten Hochs aber noch nicht wieder erreicht. Ein Grund dafür ist der deutliche Anstieg des Euro zum US-Dollar, was sich negativ auf die in Euro gehandelten Wertpapiere auswirkt.

Rüstung wird gekauft, Energie wird angegeben

Weiter im Fokus der Anlegerinnen und Anleger stehen Rüstung und Verteidigung. Kretschmann berichtet von hohem Interesse an dem WisdomTree Europe Defence (IE0002Y8CX98). Einen leichten Verkaufsüberhang bilanziert Mohr bei Energie-ETFs. Abgegeben wird zum Beispiel der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure (IE00B8CJW150). Zudem gibt es Gewinnmitnahmen beim iShares Gold Producers (IE00B6R52036), der zuletzt noch stark gekauft wurde.

Gold long, Gas short

Käufe meldet Kretschmann hingegen für den iShares Physical Gold (IE00B4ND3602). Im Rohstoff-Sektor wird zudem der Gaspreis intensiv verfolgt. Hier setzt die Kundschaft von Lang & Schwarz mit dem WisdomTree Natural Gas 3x Daily Short (XS2819843223) aktuell auf fallende Notierungen.

Unternehmensanleihen verdrängen die Geldmarktfonds

Im Handel mit Anleihen-ETFs sind zurzeit vor allem Corporate Bonds gefragt. Gekauft wird der Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond (LU2468423459), während der iShares Core EUR Corp Bond (IE00B3F81R35) auf beiden Seiten gehandelt wird.

Von Thomas Koch, 8. Juli 2025, © Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)