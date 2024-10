Börse London in Rot: FTSE 100 zum Start in der Verlustzone

FTSE 100-Kursverlauf

Der FTSE 100 setzt am Morgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Donnerstag geht es im FTSE 100 um 09:10 Uhr via LSE um 0,03 Prozent auf 8.326,77 Punkte abwärts. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,551 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 8.329,07 Punkte an der Kurstafel, nach 8.329,07 Punkten am Vortag.

Bei 8.335,24 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 8.325,04 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der FTSE 100 bereits um 0,886 Prozent zu. Vor einem Monat, am 17.09.2024, lag der FTSE 100 noch bei 8.309,86 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.07.2024, stand der FTSE 100 bei 8.187,46 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.10.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7.675,21 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 7,84 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 8.474,41 Punkten. Bei 7.404,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Rentokil Initial (+ 7,86 Prozent auf 3,68 GBP), Entain (+ 3,96 Prozent auf 7,40 GBP), Spirax-Sarco Engineering (+ 2,38 Prozent auf 68,75 GBP), Informa (+ 1,71 Prozent auf 8,23 GBP) und International Consolidated Airlines (+ 1,29 Prozent auf 2,15 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen Antofagasta (-2,21 Prozent auf 17,79 GBP), Smiths (-1,99 Prozent auf 16,22 GBP), Rio Tinto (-1,79 Prozent auf 49,49 GBP), RS Group (-1,40 Prozent auf 7,42 GBP) und Glencore (-1,36 Prozent auf 4,01 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 4.380.808 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 macht die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 219,774 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Unter den FTSE 100-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 5,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Phoenix Group-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,25 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

