Börse New York: Das macht der S&P 500 aktuell

S&P 500-Marktbericht

Das macht der S&P 500 am Freitag.

Am Freitag legt der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE um 0,12 Prozent auf 4.785,78 Punkte zu. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 39,883 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,295 Prozent auf 4.794,32 Punkte an der Kurstafel, nach 4.780,24 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der S&P 500 bei 4.802,40 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 4.768,98 Punkten.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 1,75 Prozent. Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 12.12.2023, einen Wert von 4.643,70 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 12.10.2023, wurde der S&P 500 mit 4.349,61 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 12.01.2023, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 3.983,17 Punkten.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell SVB Financial Group (+ 13,64 Prozent auf 0,25 USD), Bank of New York Mellon (+ 3,93 Prozent auf 54,80 USD), Cognizant (+ 3,86 Prozent auf 77,77 USD), DXC Technology (+ 2,91 Prozent auf 24,42 USD) und Northrop Grumman (+ 2,47 Prozent auf 478,86 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen United Airlines (-9,89 Prozent auf 40,11 USD), American Airlines (-8,88 Prozent auf 13,30 USD), Delta Air Lines (-8,23 Prozent auf 38,78 USD), Alaska Air Group (-5,66 Prozent auf 34,90 USD) und VF (-4,63 Prozent auf 16,18 USD).

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Tesla-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 10.706.153 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,640 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen

2024 präsentiert die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Mit 120,00 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der First Republic Bank-Aktie an.

