Börse New York in Grün: NASDAQ 100 klettert letztendlich

Der NASDAQ 100 verbuchte zum Handelsende Zuwächse.

Am Donnerstag steht der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich 0,72 Prozent im Plus bei 20.115,54 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 20.273,30 Zählern und damit 1,51 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (19.972,61 Punkte).

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 20.273,30 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 19.966,99 Punkten.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,34 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 26.08.2024, wies der NASDAQ 100 19.516,44 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 26.06.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 19.751,05 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.09.2023, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 14.545,83 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 21,59 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 20.690,97 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.249,19 Punkten markiert.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Micron Technology (+ 14,73 Prozent auf 109,88 USD), JDcom (+ 14,39 Prozent auf 37,99 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (+ 13,57 Prozent auf 129,40 USD), Applied Materials (+ 6,23 Prozent auf 209,61 USD) und Microchip Technology (+ 5,52 Prozent auf 80,31 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Super Micro Computer (-12,17 Prozent auf 402,40 USD), Diamondback Energy (-6,46 Prozent auf 168,86 USD), Baker Hughes (-3,55 Prozent auf 34,77 USD), Constellation Energy (-2,32 Prozent auf 256,77 USD) und Old Dominion Freight Line (-2,07 Prozent auf 195,33 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 54.283.631 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,099 Bio. Euro den größten Anteil.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten

Die JDcom-Aktie weist mit 8,85 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Unter den Aktien im Index weist die Diamondback Energy-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,94 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

