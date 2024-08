Börse New York in Grün: S&P 500 am Montagmittag in Grün

S&P 500-Kursverlauf

Der S&P 500 notiert aktuell im Plus.

Am Montag verbucht der S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE Gewinne in Höhe von 0,32 Prozent auf 5.572,12 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 45,746 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der S&P 500 0,059 Prozent fester bei 5.557,50 Punkten, nach 5.554,25 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Montag bei 5.581,44 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5.550,74 Punkten erreichte.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 19.07.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 5.505,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 5.303,27 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, den Wert von 4.369,71 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 17,49 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 5.669,67 Punkten. Bei 4.682,11 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Albemarle (+ 3,73 Prozent auf 82,33 USD), Moderna (+ 3,54 Prozent auf 89,91 USD), Darden Restaurants (+ 3,45 Prozent auf 148,31 USD), DXC Technology (+ 3,32 Prozent auf 19,92 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 3,22 Prozent auf 153,35 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen SVB Financial Group (-25,00 Prozent auf 0,01 USD), HP (-3,17 Prozent auf 34,77 USD), Dominos Pizza (-2,75 Prozent auf 430,75 USD), Lumen Technologies (-1,99 Prozent auf 5,90 USD) und Starbucks (-1,90 Prozent auf 93,01 USD).

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 18.455.221 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 macht die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,113 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Blick

Die SVB Financial Group-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. Mit 600,00 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net