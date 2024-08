Ruhiger Start in die Jackson Hole-Woche: DAX vorbörslich wenig verändert -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Rettungsplan für Varta - Porsche investiert -- RTL, BVB im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Am deutschen Aktienmarkt bahnt sich am Montag ein minimal schwächerer Handelsstart an. Der DAX wird vorbörslich etwas leichter gesehen.

Der TecDAX dürfte der Tendenz des Leitindex folgen. Nach der etwa zweiwöchigen Erholungsrally zeigen sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt zu Beginn der neuen Woche zunächst zurückhaltender. Anfang August war der DAX fast auf 17.000 Punkte gefallen. Auslöser für die Marktturbulenzen war ein starker Kursanstieg des japanischen Yen gegenüber dem US-Dollar. In der vorhergehenden Schwächephase des Yen hatten viele Investoren im Niedrigzinsland Japan Geld aufgenommen und in Hochzinsländer wie die USA sowie in Aktienmärkte investiert. Mit der plötzlichen Yen-Stärke mussten Spekulanten ihre Positionen auflösen und Aktien verkaufen. Verstärkt wurden die Turbulenzen durch Sorgen, die USA könnten in eine Rezession abrutschen. Diese Ängste haben sich nach zuletzt positiven US-Wirtschaftsdaten abgeschwächt. Zudem deutet in den USA vieles auf eine bevorstehende Zinssenkung durch die Fed im September hin. In dieser Woche richten sich die Blicke daher besonders auf das Notenbankertreffen in Jackson Hole (Wyoming). Die Berichtssaison ist hierzulande derweil so gut wie beendet.



Die europäischen Märkte stehen vor einem ruhigen Wochenauftakt. So ging der EURO STOXX 50 wird vorbörslich nahe der Nulllinie beobachtet. Die starke Aufwärtsbewegung der vergangenen Woche dürfte sich zum Wochenauftakt zunächst einmal nicht fortsetzen, vielmehr zeigen sich Stabilisierungstendenzen. Die Sorge der Anleger vor einer US-Rezession, die wohl einen nachhaltigen Aktienmarktrückgang verursacht hätte, hat sich nach starken Konjunkturdaten aus den USA merklich abgeschwächt. Die Börsenampel ist somit wieder auf grün gesprungen und die Anleger scheinen sich bereits auf den Beginn der Fed-Zinssenkungsphase ab September zu freuen. Unterdessen hat die Berichtssaison zum zweiten Quartal weitgehend ihr Ende gefunden; lediglich einige Nachzügler werden in den kommenden Tagen noch ihre Bücher öffnen. Die Aufmerksamkeit der Investoren richtet sich in dieser Handelswoche denn auch ganz klar auf das Notenbankertreffen der Fed-Währungshüter in Jackson Hole.





Die US-Börsen notierten am letzten Handelstag der Woche etwas höher. Der Dow Jones startete etwas schwächer in die Sitzung, konnte sich im weiteren Verlauf jedoch in die Gewinnzone kämpfen und beendete die Handelswoche schließlich 0,24 Prozent höher bei 40.659,89 Einheiten.

Auch der NASDAQ Composite zeigte sich zu Anfang mit Verlusten. Anschließend arbeitete sich der technologielastige Index auf grünes Terrain vor, wo er die Sitzung 0,21 Prozent fester bei 17.631,72 Punkten beendete. Nach dem starken Vortageshandel ging es am Freitag an den US-Börsen nur noch leicht aufwärts.Stärkere als erwartete Einzelhandelsdaten für Juli hatten am Donnerstag eine Rally an den US-Börsen ausgelöst. Dies dämpfte die jüngsten Befürchtungen am Markt, dass die US-Wirtschaft in eine Rezession abrutschen könnte. Gleichzeitig zeigten die im Laufe der Woche veröffentlichten Inflationsdaten, dass der Preisdruck weiter nachgelassen hat. Nach der Zahlenflut in dieser Handelswoche wird am Markt weiterhin eine Zinssenkung der US-Notenbank im September erwartet, allerdings nun meist nur mit einem kleinen Schritt von 25 Basispunkten anstatt eines großen Schritts von 50 Basispunkten.